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Роналду и Рамос предложили Левандовскому перейти в «Реал»
21.04.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» снова интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовским.
После ответного четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде 28-летний поляк разговаривал с капитаном «Реала» Серхио Рамосом и форвардом Криштиану Роналду.
Оба футболиста, обладающие наибольшим влиянием в раздевалке «Реала», после обмена комплиментами предложили Левандовскому перейти в «Реал».
Президенту испанской команды Флорентино Пересу игра Левандовски нравится со времен покера поляка в ворота «Реала» в составе дортмундской «Боруссии». В этот раз Перес также общался с игроком и спрашивал его о здоровье беременной жены. Он пожелал игроку удачи в заключительной части сезона.
Левандовски недавно продлил контракт с «Баварией» до 2021 года. Его зарплата выросла с 8 до 15 миллионов евро в год, а вместе с бонусами – до 17-18 миллионов. Он самый высокооплачиваемый футболист бундеслиги.
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«Реал» снова интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовским.
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