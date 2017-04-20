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Роналду и Рамос предложили Левандовскому перейти в «Реал»

21.04.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» снова интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовским.

После ответного четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде 28-летний поляк разговаривал с капитаном «Реала» Серхио Рамосом и форвардом Криштиану Роналду.

Оба футболиста, обладающие наибольшим влиянием в раздевалке «Реала», после обмена комплиментами предложили Левандовскому перейти в «Реал».

Президенту испанской команды Флорентино Пересу игра Левандовски нравится со времен покера поляка в ворота «Реала» в составе дортмундской «Боруссии». В этот раз Перес также общался с игроком и спрашивал его о здоровье беременной жены. Он пожелал игроку удачи в заключительной части сезона.

Левандовски недавно продлил контракт с «Баварией» до 2021 года. Его зарплата выросла с 8 до 15 миллионов евро в год, а вместе с бонусами – до 17-18 миллионов. Он самый высокооплачиваемый футболист бундеслиги.

 
 
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«Реал» снова интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовским.

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