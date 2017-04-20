﻿ Монте-Карло (АТР). 1/4 финала. Джокович сыграет с Гоффеном, Надаль встретится с Шварцманом. 21.by
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Монте-Карло (АТР). 1/4 финала. Джокович сыграет с Гоффеном, Надаль встретится с Шварцманом

21.04.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Monte-Carlo Rolex Masters

Монте-Карло, Монако

16 – 23 апреля 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 629 725 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Марин Чилич (Хорватия)  Альберт Рамос-Винолас (Испания)
2:67:62:1
Дата проведения
21 апреля, 10.13
Онлайн матча

 

Пабло Куэвас (Уругвай)  Люка Пуй (Франция)
Дата проведения
21 апреля, 13.00
Онлайн матча

 

Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
21 апреля, 16.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
21 апреля, 14.30
Онлайн матча

 

 
 
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В пятницу на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

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