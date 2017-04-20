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Монте-Карло (АТР). 1/4 финала. Джокович сыграет с Гоффеном, Надаль встретится с Шварцманом
21.04.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятницу на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
Monte-Carlo Rolex Masters
Монте-Карло, Монако
16 – 23 апреля 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 629 725 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
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В пятницу на «Мастерсе» в Монте-Карло свои матчи проведут Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
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