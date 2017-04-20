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КХЛ признала сэйв Кошечкина лучшим по итогам плей-офф

21.04.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ представила хит-парад лучших сэйвов Кубка Гагарина.

10) вратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг в матче с «Ак Барсом» (1:2);

9) голкипер «Торпедо» Михаил Бирюков в игре с московским «Динамо» (0:1 2ОТ);

8) вратарь московского «Динамо» Александр Еременко в матче со СКА (0:2);

7) голкипер «Локомотива» Александр Судницин в игре с ЦСКА (2:1);

6) вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в матче с «Ак Барсом» (3:2);

5) голкипер «Витязя» Харри Сятери в игре со СКА (1:7);

4) вратарь «Адмирала» Игорь Бобков в матче с «Авангардом» (1:2 3ОТ);

3) голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в игре с «Металлургом» (2:3);

2) вратарь СКА Микко Коскинен в матче с «Локомотивом» (4:1);

1) голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин в игре с «Барысом» (3:2 ОТ).

 
 
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КХЛ представила хит-парад лучших сэйвов Кубка Гагарина.

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