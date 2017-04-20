Пресс-служба АБФФ прокомментировала решение Футбольного арбитража АБФФ по делу экс-главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича, который хочет взыскать с федерации компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«Исковое заявления Александра Хацкевича о признании контракта расторгнутым в одностороннем порядке без уважительной причины было рассмотрено на заседании Футбольного арбитража 17 апреля. В решении Футбольного арбитража содержится пункт, согласно которому вердикт по данному заявлению является конфиденциальным, если стороны в письменной форме не договорятся об обратном», – говорится в письменном сообщении пресс-службы.

Отметим, что согласно п. 3.7. Регламента о Футбольном арбитраже АБФФ исключительное право комментировать решения Арбитража имеют его председатель, заместитель либо любой из членов по поручению председателя или заместителя председателя.

В беседе с корреспондентом Tribuna.com председатель Футбольного арбитража Евгений Шунтов сообщил, что решение по Хацкевичу было принято, однако само решение он называть отказался. Отметим также, что Шунтов не присутствовал на заседании Футбольного арбитража 17 апреля по медицинским показаниям.

Телефон секретаря Футбольного арбитража Андрея Мишаева несколько дней не отвечает. В состав структуры также входят Анатолий Лемешонок (председатель Белорусского союза журналистов), Павел Якубович (главный редактор «Советской Белоруссии»), Леонид Луговцов и Михаил Сухинин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что решение по делу Хацкевича будет принято в срок до 15 апреля.