Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, которые отвечают за развитие спорта.

«Мы сделали многое, чтобы ожидать от наших спортсменов результатов, которыми будет гордиться страна. Однако без возрождения детского спорта, позволяющего отбирать и растить подлинные таланты, нам не добиться ярких побед.

Болевой точкой остается уровень и квалификация тренеров. Наведем порядок в этих двух вопросах. Результат не заставит себя ждать. При этом хочу сказать, что спорт высоких достижений – и работа в этом плане полностью провалена. Должен вам прямо сказать – тут вина и моего бывшего помощника (Максим Рыженков – прим. Tribuna.com). Он все меня убаюкивал: «Подождите. Вот сейчас Олимпийские игры, и мы дадим копоти! Подождите вот сейчас чемпионат мира, и мы покажем!». Говорит, что не надо никого трогать, все хорошо устроились. Так вот имейте ввиду, что за это вы тоже несете ответственность. И в этот год мы уже примем серьезные меры. Если вы будете и дальше обещать, и ничего не делать.

Как это вы в хоккее меня. Ну уже молодежь поперла! Не пошла, а поперла! И что вы мне показали на последнем чемпионате?» – сказал Лукашенко во время обращения к народу и парламенту.