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Российский разыгрывающий Шкуринский подписал контракт с БГК

21.04.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Со следующего сезона игроком Брестского гандбольного клуба имени Мешкова станет разыгрывающий Александр Шкуринский. Контракт рассчитан на три сезона — до июля 2020 года.

В сезоне-2014/15 стал лучшим снайпером российской Суперлиги по количеству голов с игры — 192. В нынешнем сезоне после 24 матчей за СКИФ на счету Шкуринского 131 мяч.

Игрок национальной сборной России. На чемпионате мира-2017 во Франции провел за россиян 6 матчей, забросил 4 мяча.

 
 
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Со следующего сезона игроком Брестского гандбольного клуба имени Мешкова станет разыгрывающий Александр Шкуринский.

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