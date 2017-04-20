Полька Агнешка Радванска прокомментировала вопрос о предоставлении Марии Шараповой wild card на турниры.

«Сейчас она сыграет в Германии, потом в Испании, но на «Шлемы» в Париже и Лондоне ее пока не пригласили, и я считаю, что все так и должно остаться. Она должна заработать свое место на этих турнирах хорошими результатами.

Я не скрываю своих взглядов. Я разделяю позицию Энди Маррея. Попадать на турниры по wild card должны только те игроки, которые опустились в рейтинге из-за травм, болезней или других происшествий – а не те, кого дисквалифицировали за допинг. Мария должна возобновлять карьеру иначе, начиная с более мелких турниров.

Если бы я была директором турнира, она бы не получила wild card».