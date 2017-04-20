|
Агнешка Радванска: «Шарапову пока не пригласили на «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», и я считаю, что все так и должно остаться»
21.04.2017 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полька Агнешка Радванска прокомментировала вопрос о предоставлении Марии Шараповой wild card на турниры.
«Сейчас она сыграет в Германии, потом в Испании, но на «Шлемы» в Париже и Лондоне ее пока не пригласили, и я считаю, что все так и должно остаться. Она должна заработать свое место на этих турнирах хорошими результатами.
Я не скрываю своих взглядов. Я разделяю позицию Энди Маррея. Попадать на турниры по wild card должны только те игроки, которые опустились в рейтинге из-за травм, болезней или других происшествий – а не те, кого дисквалифицировали за допинг. Мария должна возобновлять карьеру иначе, начиная с более мелких турниров.
Если бы я была директором турнира, она бы не получила wild card».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агнешка Радванска: «Шарапову пока не пригласили на «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», и я считаю, что все так и должно остаться»
Полька Агнешка Радванска прокомментировала вопрос о предоставлении Марии Шараповой wild card на турниры.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии