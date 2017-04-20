﻿ Агнешка Радванска: «Шарапову пока не пригласили на «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», и я считаю, что все так и должно остаться». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Агнешка Радванска: «Шарапову пока не пригласили на «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», и я считаю, что все так и должно остаться»

21.04.2017 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полька Агнешка Радванска прокомментировала вопрос о предоставлении Марии Шараповой wild card на турниры.

«Сейчас она сыграет в Германии, потом в Испании, но на «Шлемы» в Париже и Лондоне ее пока не пригласили, и я считаю, что все так и должно остаться. Она должна заработать свое место на этих турнирах хорошими результатами.

Я не скрываю своих взглядов. Я разделяю позицию Энди Маррея. Попадать на турниры по wild card должны только те игроки, которые опустились в рейтинге из-за травм, болезней или других происшествий – а не те, кого дисквалифицировали за допинг. Мария должна возобновлять карьеру иначе, начиная с более мелких турниров.

Если бы я была директором турнира, она бы не получила wild card».

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полька Агнешка Радванска прокомментировала вопрос о предоставлении Марии Шараповой wild card на турниры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Сельтой"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика