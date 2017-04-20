Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал оценку выступлению команды в минувшем сезоне.

«По сезону «Магнитки»: нельзя сказать, что отлично, я думаю, что удовлетворительно с плюсом. Всегда стоит задача дойти до финала, а в финале уже много факторов влияет.

Мы проиграли более сильной команде, немножко не получилось. Maybe next time», – сказал сотрудник «Металлурга».

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