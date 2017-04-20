﻿ Геннадий Величкин: «Сезон «Магнитки» можно оценить на «удовлетворительно с плюсом». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Геннадий Величкин: «Сезон «Магнитки» можно оценить на «удовлетворительно с плюсом»

21.04.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал оценку выступлению команды в минувшем сезоне.

«По сезону «Магнитки»: нельзя сказать, что отлично, я думаю, что удовлетворительно с плюсом. Всегда стоит задача дойти до финала, а в финале уже много факторов влияет.

Мы проиграли более сильной команде, немножко не получилось. Maybe next time», – сказал сотрудник «Металлурга».

СКА – чемпион! Все по делу

Почему только сумасшедший назовет этот сезон интересным

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал оценку выступлению команды в минувшем сезоне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Российский разыгрывающий Шкуринский подписал контракт с БГК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика