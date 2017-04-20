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Геннадий Величкин: «Сезон «Магнитки» можно оценить на «удовлетворительно с плюсом»
21.04.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал оценку выступлению команды в минувшем сезоне.
«По сезону «Магнитки»: нельзя сказать, что отлично, я думаю, что удовлетворительно с плюсом. Всегда стоит задача дойти до финала, а в финале уже много факторов влияет.
Мы проиграли более сильной команде, немножко не получилось. Maybe next time», – сказал сотрудник «Металлурга».
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Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал оценку выступлению команды в минувшем сезоне.
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