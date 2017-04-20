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Во второй лиге сыграет 14 команд

21.04.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В чемпионате Беларуси среди команд второй лиги примут участие 14 команд.

Вместо отказавшегося от выступления «Монтажника» в турнире примет участие «Территория футбола».

В связи с ее поздней заявкой матч 1-го тура против «Любани» команда проведет в один из резервных дней.

Напомним, по состоянию на утро пятницы заявки на участие во второй лиге подали 13 команд. Однако, по информации Tribuna.com, вероятность поздней заявки «Территории футбола» существовала.

Отметим, в марте первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян сообщил, что заявки на участие во второй лиге подали порядка 20 команд. Предполагалось, что удастся собрать участников даже на две зоны. Однако в итоге во второй лиге примет участие лишь 14 коллективов.

Еще одно доказательство того, что Сафарьян отвечает за слова

 
 
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В чемпионате Беларуси среди команд второй лиги примут участие 14 команд.

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