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Во второй лиге сыграет 14 команд
21.04.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В чемпионате Беларуси среди команд второй лиги примут участие 14 команд.
Вместо отказавшегося от выступления «Монтажника» в турнире примет участие «Территория футбола».
В связи с ее поздней заявкой матч 1-го тура против «Любани» команда проведет в один из резервных дней.
Напомним, по состоянию на утро пятницы заявки на участие во второй лиге
Отметим, в марте первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян
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В чемпионате Беларуси среди команд второй лиги примут участие 14 команд.
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