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Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» принимает «Шахтер»

21.04.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В центральном матче 26-го тура украинской премьер-лиги киевское «Динамо» примет «Шахтер».

В воскресенье «Сталь» Леонида Кучука сыграет со «Звездой», «Карпаты» Дулуба примут «Волынь».

Чемпионат Украины

26-й тур

Динамо Киев – Шахтер Донецк
Дата проведения
21 апреля, 20.00, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Александрия – Олимпик
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Ника»
превью матча онлайн статистика

 

Днепр – Ворскла
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Днепр-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Сталь – Звезда
Дата проведения
23 апреля, 14.00, «Метеор»
превью матча онлайн статистика

 

Карпаты – Волынь
Дата проведения
23 апреля, 17.00, «Арена Львов»
превью матча онлайн статистика

 

Заря – Черноморец Одесса
Дата проведения
23 апреля, 19.30, «Славутич-Арена»
превью матча онлайн статистика

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В центральном матче 26-го тура украинской премьер-лиги киевское «Динамо» примет «Шахтер».

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