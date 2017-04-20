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Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» принимает «Шахтер»
21.04.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В центральном матче 26-го тура украинской премьер-лиги киевское «Динамо» примет «Шахтер».
В воскресенье «Сталь» Леонида Кучука сыграет со «Звездой», «Карпаты» Дулуба примут «Волынь».
Чемпионат Украины
26-й тур
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В центральном матче 26-го тура украинской премьер-лиги киевское «Динамо» примет «Шахтер».
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