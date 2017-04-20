В матче 4-го тура чемпионата Беларуси среди дублирующих составов «Шахтер» принимал брестское «Динамо» (2:4).

В составе брестчан отличились Диксон, Кириленко, Орешкевич и Борисов.

Отметим, этот мяч стал для Кириленко и Борисова первым в составе дубля брестской команды. При этом футболисты проводят свой третий поединок за команду.

Подробную статистику Кириленко смотрите здесь , Борисова – здесь .

Кирилл Кириленко – 16-летний форвард, который является одной из главных надежд белорусского футбола.

22-летний полузащитник Дмитрий Борисов в межсезонье был куплен брестским «Динамо» за 30 тысяч долларов.

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