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Кириленко и Борисов забили первые голы за дубль брестского «Динамо»
21.04.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 4-го тура чемпионата Беларуси среди дублирующих составов «Шахтер» принимал брестское «Динамо» (2:4).
В составе брестчан отличились Диксон, Кириленко, Орешкевич и Борисов.
Отметим, этот мяч стал для Кириленко и Борисова первым в составе дубля брестской команды. При этом футболисты проводят свой третий поединок за команду.
Подробную статистику Кириленко смотрите
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси среди дублирующих составов «Шахтер» принимал брестское «Динамо» (2:4).
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