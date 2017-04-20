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Кириленко и Борисов забили первые голы за дубль брестского «Динамо»

21.04.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси среди дублирующих составов «Шахтер» принимал брестское «Динамо» (2:4).

В составе брестчан отличились Диксон, Кириленко, Орешкевич и Борисов.

Отметим, этот мяч стал для Кириленко и Борисова первым в составе дубля брестской команды. При этом футболисты проводят свой третий поединок за команду.

Подробную статистику Кириленко смотрите здесь, Борисова – здесь.

Кирилл Кириленко – 16-летний форвард, который является одной из главных надежд белорусского футбола.

22-летний полузащитник Дмитрий Борисов в межсезонье был куплен брестским «Динамо» за 30 тысяч долларов.

«Кириленко ушел из-за недоинициативы руководителей «Минска». Брест перехватил самого талантливого юниора страны

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Кириленко и Борисов забили первые голы за дубль брестского «Динамо»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси среди дублирующих составов «Шахтер» принимал брестское «Динамо» (2:4).

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