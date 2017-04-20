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Александр Медведев: «Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, потом можно говорить о ЧМ»

21.04.2017 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что форвард Илья Ковальчук может не сыграть за сборную России на ЧМ-2017.

«Илье надо решить проблемы с коленом, после чего можно будет говорить об участии в чемпионате мира.

Но на эту тему я бы не хотел спекулировать до того, пока он не пройдет обследования. Все остальные комментарии – после того, как он вернется», – сказал функционер.

 
 
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Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что форвард Илья Ковальчук может не сыграть за сборную России на ЧМ-2017.

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