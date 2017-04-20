Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал решение об отстранении форварда Андрея Степанова из национальной команды.

«На прошлом чемпионате мы пропустили слишком много шайб и хотим избежать этого сейчас. Поэтому нам нужны игроки, которые одинаково полезно действуют во всех зонах – атаки, защиты и нейтральной. Конечно, Степанов для многих игроков сборной Беларуси – настоящий друг. Поэтому после оглашения решения над раздевалкой повисла мертвая тишина. Однако хоккеисты – профессионалы, и я рассчитываю, что отчисление Степанова никак не скажется на их настроении, – сказал Льюис в эфире «Беларусь-5».

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