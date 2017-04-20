﻿ Дэйв Льюис: «Степанов для многих игроков сборной – настоящий друг. После оглашения решения об его отчислении над раздевалкой повисла мертвая тишина». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дэйв Льюис: «Степанов для многих игроков сборной – настоящий друг. После оглашения решения об его отчислении над раздевалкой повисла мертвая тишина»

21.04.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал решение об отстранении форварда Андрея Степанова из национальной команды.

«На прошлом чемпионате мы пропустили слишком много шайб и хотим избежать этого сейчас. Поэтому нам нужны игроки, которые одинаково полезно действуют во всех зонах – атаки, защиты и нейтральной. Конечно, Степанов для многих игроков сборной Беларуси – настоящий друг. Поэтому после оглашения решения над раздевалкой повисла мертвая тишина. Однако хоккеисты – профессионалы, и я рассчитываю, что отчисление Степанова никак не скажется на их настроении, – сказал Льюис в эфире «Беларусь-5».

«Решение приняли, оно не изменилось». Степанов вне сборной уже официально

За что Степанова прокидывают мимо чемпионата мира и почему все это зря

Самое время начать играть с 1XBET: как получить бонус 200 руб

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал решение об отстранении форварда Андрея Степанова из национальной команды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Медведев: «Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, потом можно говорить о ЧМ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика