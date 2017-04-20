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ЮЧМ-2017. Релегейшн раунд. Беларусь играет с Латвией во втором матче серии
21.04.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
ЮЧМ-2017
Религейшн раунд
Беларусь – Латвия – 0:0 (0:0, первый период)
21 апреля, 18.30
Беларусь: Грищенко (Толопило), Дерябин – Борщев, Филяев – Мартынов – Кот; Еременко – Габрусь, Дроздов – Балтрук – Павленко; Саврицкий – Гурбан, Сапего – Аносов – Ажгирей; Ануфриенко – Фирсов – Дробыш, Никитин.
Счет в серии (до 2-х побед): 1-0.
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ЮЧМ-2017 Религейшн раунд Беларусь – Латвия 21 апреля, 18.30 Беларусь: Грищенко (Толопило), Дерябин – Борщев, Филяев – Мартынов – Кот; Еременко – Габрусь, Дроздов –...
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