На стадионе «Динамо-Юни» установлены осветительные мачты.

Напомним, до реконструкции «Динамо-Юни» был домашним стадионом минского «Динамо» в чемпионате страны. После ее окончания столичный клуб планирует вернуться на арену в Кунцевщину.

Вмещать объект будет 3,5 тысячи человек (изначально планировалось 7 тысяч). По словам гендиректора «Динамо» Алима Селимова, клуб планирует сыграть на новом стадионе лишь во втором круге чемпионата Беларуси-2018.

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