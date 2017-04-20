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На «Динамо-Юни» установлены осветительные мачты
21.04.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
На стадионе «Динамо-Юни» установлены осветительные мачты.
Напомним, до реконструкции «Динамо-Юни» был домашним стадионом минского «Динамо» в чемпионате страны. После ее окончания столичный клуб планирует вернуться на арену в Кунцевщину.
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На стадионе «Динамо-Юни» установлены осветительные мачты.
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