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Защитник «Немана» Кантария: «Благодаря вашему президенту в Грузии очень сильно уважают белорусов»
21.04.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария рассказал, как его окружение отнеслось к переезду в Беларусь.
«Благодаря вашему президенту в Грузии очень сильно уважают белорусов. Ежегодно большое количество ваших соотечественников приезжает к нам на отдых. Поэтому вся моя семья, родственники и друзья, были довольны моим переходом. Это следующая ступенька в моей карьере», – сказал Кантария.
Напомним, после военного конфликта в Грузии 2008 года Беларусь не признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также на политическом уровне Беларусь сохранила дружественные отношения с Грузией.
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Грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария рассказал, как его окружение отнеслось к переезду в Беларусь.
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