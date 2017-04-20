Грузинский защитник «Немана» Гиорги Кантария рассказал, как его окружение отнеслось к переезду в Беларусь.

«Благодаря вашему президенту в Грузии очень сильно уважают белорусов. Ежегодно большое количество ваших соотечественников приезжает к нам на отдых. Поэтому вся моя семья, родственники и друзья, были довольны моим переходом. Это следующая ступенька в моей карьере», – сказал Кантария.

Напомним, после военного конфликта в Грузии 2008 года Беларусь не признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также на политическом уровне Беларусь сохранила дружественные отношения с Грузией.

Гиорги Кантария: «В первое время моя зарплата в «Немане» будет 400 долларов, а дальше все будет зависеть от моей игры»

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