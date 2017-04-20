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Ибрагимович может пропустить остаток сезона

21.04.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рискует пропустить остаток сезона.

Как утверждает Sky Sports, швед в этом сезоне, скорее всего, на поле больше не выйдет. По информации сайта журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, у игрока может быть травма крестообразных связок.

Напомним, что 35-летний Ибрагимович получил травму во вчерашнем матче с «Андерлехтом» (2:1 ОТ, 1:1 – первый матч).

Ибрагимович травмирует колено в Лиге Европы

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рискует пропустить остаток сезона.

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