﻿ Александр Медведев: «Про сокращение до 24 команд ничего не знаю. Помните такую книжку – «Фантазии Фарятьева». 21.by
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Александр Медведев: «Про сокращение до 24 команд ничего не знаю. Помните такую книжку – «Фантазии Фарятьева»

21.04.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался на тему возможного сокращения КХЛ.

«Совет директоров будет это обсуждать. Думаю, если будут какие-то решения, они все будут взвешенные. Я считаю, при выполнении всех инфраструктурных и финансовых правил лишать возможности выступить в КХЛ было бы неправильно. Другой вопрос, удовлетворяются ли эти требования? Будем обсуждать.

Про 24 команды ничего не знаю. Видимо, это чьи-то фантазии? Помните такую книжку – «Фантазии Фарятьева».

В целом идея обсуждается не сама по себе, а в связи с теми проблемами, которые испытывали некоторые клубы, в том числе самые именитые, в части выполнения своих финансовых обязательств. Лига будет очень строго и жестко действовать в плане требований по инфраструктуре, финансов и так далее», – дал комментарии функционер.

Ранее сообщалось, что «Югра» и новокузнецкий «Металлург» могут покинуть КХЛ.

КХЛ подписала договор с консалтинговой фирмой, которая предлагает сократить количество клубов в лиге до 24

 
 
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Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался на тему возможного сокращения КХЛ.

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