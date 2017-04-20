Форвард сборной Беларуси Сергей Стась-младший поделился впечатлениями от игры в одной тройке с Андреем Стасем в матчах с Германией.

— Как для дебютанта национальной дружины складывается кемп?

— Очень хорошо работается. Рад тому, что здесь нахожусь. Это очень полезный опыт.

— Вы знали заранее о том, что получите приглашение на сбор?

— Нет. Для меня это стало полной неожиданностью.

— Каково находиться в одной тройке с родным дядей?

— На самом деле это было моей мечтой. Сейчас она сбылась. Всегда тянулся за отцом. Он был для меня примером на площадке. Теперь выхожу на лед вместе с Андреем. Конечно, мне хочется равняться на него. Этот опыт совместной игры был для меня чем-то особенным. Было очень приятно действовать в одной связке. Андрей играет в центре нападения, постоянно подсказывает мне, где и как лучше сыграть.

— Если учесть, что отец находится на сборе в качестве тренера, то получается семейный подряд?

— Да, у нас хоккейная семья. Все друг задруга болеем, переживаем. Команда — это тоже семья. Все мы стараемся выполнять задания тренера, играть по системе, которую предложил Дэйв Льюис. Ведь чемпионат мира все ближе и ближе, – сказал Сергей Стась-младший.

Отметим, Сергей Стась-младший остался вне заявки на пятничный матч национальной команды со Швецией.

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