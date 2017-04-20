Максим Талейко открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ (1:0, первый тайм).

Этот гол стал первый в истории противостояния команд. В сезоне-2016 БАТЭ дважды громил столичную команду (5:0 и 3:0).

Напомним, «Крумкачы» имеют финансовую задолженность перед БАТЭ. В начале 2016 года столичный клуб взял у борисовчан безвозмездный займ в размере 150 тысяч долларов.

Ранее сообщалось , что «Крумкачы» вернули БАТЭ 35 тысяч долларов из 150, еще 15 тысяч будет выплачено в апреле.

Tribuna.com проводит онлайн-трансляцию матча «Крумкачы» – БАТЭ.