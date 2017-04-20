﻿ «Крумкачы» – БАТЭ. «Вороны» впервые забили борисовчанам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крумкачы» – БАТЭ. «Вороны» впервые забили борисовчанам

21.04.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Максим Талейко открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ (1:0, первый тайм).

Этот гол стал первый в истории противостояния команд. В сезоне-2016 БАТЭ дважды громил столичную команду (5:0 и 3:0).

Напомним, «Крумкачы» имеют финансовую задолженность перед БАТЭ. В начале 2016 года столичный клуб взял у борисовчан безвозмездный займ в размере 150 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что «Крумкачы» вернули БАТЭ 35 тысяч долларов из 150, еще 15 тысяч будет выплачено в апреле.

Tribuna.com проводит онлайн-трансляцию матча «Крумкачы» – БАТЭ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Талейко открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ (1:0, первый тайм).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Стась-младший: «Игра в одной тройке с родным дядей? Это было моей мечтой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика