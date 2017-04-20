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«Крумкачы» – БАТЭ. «Вороны» впервые забили борисовчанам
21.04.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Максим Талейко открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ (1:0, первый тайм).
Этот гол стал первый в истории противостояния команд. В сезоне-2016 БАТЭ дважды громил столичную команду (5:0 и 3:0).
Напомним, «Крумкачы» имеют финансовую задолженность перед БАТЭ. В начале 2016 года столичный клуб взял у борисовчан безвозмездный займ в размере 150 тысяч долларов.
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Максим Талейко открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ (1:0, первый тайм).
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