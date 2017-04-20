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«Крумкачы» – БАТЭ. Гордейчук забил пятый гол в сезоне
21.04.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард БАТЭ Михаил Гордейчук сравнял счет в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с «Крумкачамі» (1:1, первый тайм).
Таким образом, игрок забил пятый гол в сезоне.
Два мяча он забил в Суперкубке, однажды отличился в кубковом противостоянии с «Минском».
Также Гордейчук отличился в матче 3-го тура чемпионата страны с брестским «Динамо».
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Форвард БАТЭ Михаил Гордейчук сравнял счет в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с «Крумкачамі» (1:1, первый тайм).
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