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«Крумкачы» – БАТЭ. Гордейчук забил пятый гол в сезоне

21.04.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Михаил Гордейчук сравнял счет в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с «Крумкачамі» (1:1, первый тайм).

Таким образом, игрок забил пятый гол в сезоне.

Два мяча он забил в Суперкубке, однажды отличился в кубковом противостоянии с «Минском».

Также Гордейчук отличился в матче 3-го тура чемпионата страны с брестским «Динамо».

Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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«Крумкачы» – БАТЭ. Гордейчук забил пятый гол в сезоне

 
 
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Форвард БАТЭ Михаил Гордейчук сравнял счет в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с «Крумкачамі» (1:1, первый тайм).

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