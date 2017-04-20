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«Витебск» демонстрирует худший старт за 10 лет
21.04.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» дома сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» (1:1).
Таким образом, по итогам 4-х туров «Витебск» заработал лишь два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Отметим, что это худший старт витеблян с 2007 года. Тогда «Витебск» по итогам четырех туров заработал лишь одно очко.
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В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» дома сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» (1:1).
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