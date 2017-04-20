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Игорь Криушенко: «Обидно, что подвела реализация. И обидно упускать победу в доигровке»

21.04.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко прокомментировал ничью с «Витебском» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата Беларуси.

– Упорная достаточно игра, наверное, волнообразная. Инициативой попеременно владели и хозяева, и мы. Но, наверное, наши голевые моменты были поострее. Обидно, что подвела в этих моментах реализация. И обидно упускать победу в доигровке. Но не хватило внимания в концовке, и позволили сопернику сравнять

- Игорь Николевич, много внимания к голкиперу вашей команды Фомичеву, что думаете по этому поводу?

– Вокруг него достаточно много искусственно раздувается. Могу пожелать, чтобы он оставался сильным в этой ситуации, и, естетвенно, меньше допускал ошибок, – сказал Криушенко.

Напомним, в текущем сезоне Фомичев оскорбил скамейку «Ислочи» и грубо сыграл против полузащитника «Динамо» Артема Быкова.

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Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко прокомментировал ничью с «Витебском» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата Беларуси.

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