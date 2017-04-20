Защитник «Немана» Гиорги Кантария рассказал о детстве в Грузии.

– Родом я из села Дарчели, которое находится в 10 километрах от города Зугдиди. Западная часть Грузии, столицей которой является этот город, называется Самегрело. Моя страна в основном горная, но вот на Западе преобладает равнинная местность. Недалеко от нас расположено Чёрное море. Люди на моей родине в основном работают на земле, выращивают орехи, из которых делают чурчхелу. У многих свои усадьбы, плантации. Кроме орехов растет много кукурузы, из которой делают очень распространенное у нас блюдо – мамалыгу. В зависимости от консистенции, мамалыга может быть кашей, а может заменить хлеб. Поэтому с голоду там не пропадут. Будут накормлены домашние животные и скот – в хозяйстве будут молоко, яйца, мясо. Ну а у детворы любимое занятие – футбол. Иногда играли с утра и до глубокой ночи. Бывало, что родители не могли загнать нас домой и в 12 ночи, особенно если луна ярко светила.

- А чем занимаются твои родители, и нет ли в твоей семье профессиональных спортсменов?

Отца я похоронил в 2016-м году, по профессии он был инженером. Мама уже на пенсии, а до этого работала врачом. В моей семье всегда любили спорт, но профессионально никто не занимался. Отец и дядя немного играли в футбол, однако это был любительский уровень. Ещё у меня есть два старших брата – Константин и Владимир. Благодаря Владимиру я и стал футболистом. Брат занимался сам и очень хотел играть, но здоровье ему не позволило стать профессиональным игроком.

- Известный всем Герой СССР Мелитон Кантария, водрузивший в 1945 году флаг Победы над Рейхстагом, случайно не является твоим родственником?

– О каких-то родственных связях с ним мне ничего не известно. Думаю, что мы просто однофамильцы, ведь фамилия Кантария достаточно распространенная. Мне говорили, что есть не менее 1200 человек, которые носят такую фамилию, – сказал Кантария.

Гиорги Кантария: «В первое время моя зарплата в «Немане» будет 400 долларов, а дальше все будет зависеть от моей игры»