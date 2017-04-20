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Сергей Ясинский: «Витебск» сейчас находится в небольшом кризисе. Очков набрано мало, чувствуется очень сильное психологическое давление»

21.04.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал ничью в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против «Торпедо-БелАЗ» (1:1).

– Наш клуб сейчас находится в небольшом кризисе. Очков набрано мало, чувствуется очень сильное психологическое давление. В этой ситуации «Торпедо БелАЗ» не самый лучший соперник, чтобы выходить из кризисной ситуации. Команда очень мощная, сыгранная, играющая в силовой футбол. Но мои футболисты проявили свои лучшие качества. Не только оборонялись, самоотверженно ложились под мяч, но и периодически создавали острые моменты. Гол гости забили очень мастерски, в фирменной манере «Торпедо». Но мы все-таки заслужили свой гол тем старанием, тем желанием, которые наши футболисты проявляли до последних секунд игры. Думаю, это начало выхода из кризиса: первое домашнее очко, и главное первый забитый гол в сезоне. Надеюсь он станет отправной точкой, тем более в каждом матче у нас достаточно моментов. Но чтобы набирать очки, надо забивать голы. И сегодня мы наконец это сделали.

- Почему мяч не заходит в ворота?

– Есть такая тренерская поговорка: «оборона – от тренера, нападение – от Бога». Если бы у нас не было острых моментов, я бы, наверное, очень глубоко покопался в себе. Но у нас за предыдущие четыре игры было три штанги, четыре выхода один на один. То есть команда играет, создает моменты. И вообще, я уверен в своих футболистах, в их бомбардирских способностях. Да, у нас не суперзвезды, но по белорусским меркам наша группа атаки вполне компетентна. И я вижу здесь только психологические препятствия. Надеюсь, сегодняшним забитым голом, ничьей, которая для нас сродни победе, мы переломим этот негативный момент, изменим все в лучшую сторону, – сказал Ясинский.

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Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал ничью в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против «Торпедо-БелАЗ» (1:1).

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