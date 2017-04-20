Стали известны стартовые составы на матч Лиги 1 «Нанси» – «Марсель».

Белорусский голкипер хозяев Сергей Черник остался в запасе в четвертом поединке подряд.

Напомним, последний раз белорус выходил на поле в матче с «Лорьяном» (2:3). После того поединка главный тренер «Нанси» Пабло Корреа назвал Черника деревянным голкипером . С тех пор белорус неизменно оставался на скамейке запасных.

Подробную статистику Сергея Черника в сезоне 2016/17 смотрите здесь .

За ходом матча «Нанси» – «Марсель» можно следить в матч-центре Tribuna.com .

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