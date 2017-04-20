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«Нанси» – «Марсель». Черник остался в запасе в четвертом матче подряд
21.04.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы на матч Лиги 1 «Нанси» – «Марсель».
Белорусский голкипер хозяев Сергей Черник остался в запасе в четвертом поединке подряд.
Напомним, последний раз белорус выходил на поле в матче с «Лорьяном» (2:3). После того поединка главный тренер «Нанси» Пабло Корреа
Подробную статистику Сергея Черника в сезоне 2016/17 смотрите
За ходом матча «Нанси» – «Марсель»
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Стали известны стартовые составы на матч Лиги 1 «Нанси» – «Марсель».
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