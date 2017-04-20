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БАТЭ единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси
21.04.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Благодаря волевой победе над «Крумкачамі» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси (3:2) БАТЭ набрал 8 очков в турнирной таблице.
Таким образом, борисовчане единолично возглавили турнир. У «Немана», «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗ» – по семь очков.
В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги.
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Благодаря волевой победе над «Крумкачамі» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси (3:2) БАТЭ набрал 8 очков в турнирной таблице.
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