Благодаря волевой победе над «Крумкачамі» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси (3:2) БАТЭ набрал 8 очков в турнирной таблице.

Таким образом, борисовчане единолично возглавили турнир. У «Немана», «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗ» – по семь очков.

Таблица чемпионата Беларуси

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