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БАТЭ единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

21.04.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Благодаря волевой победе над «Крумкачамі» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси (3:2) БАТЭ набрал 8 очков в турнирной таблице.

Таким образом, борисовчане единолично возглавили турнир. У «Немана», «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗ» – по семь очков.

Таблица чемпионата Беларуси

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БАТЭ единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

 
 
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Благодаря волевой победе над «Крумкачамі» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси (3:2) БАТЭ набрал 8 очков в турнирной таблице.

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