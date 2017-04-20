﻿ Чемпионат Беларуси. «Гродно-93» обыграл «Борисфен» и повел в полуфинальной серии. 21.by
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Чемпионат Беларуси. «Гродно-93» обыграл «Борисфен» и повел в полуфинальной серии

21.04.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

Полуфинал

Борисфен — Гродно-93 — 62:65 (9:21, 22:12, 16:16, 15:16)

21 апреля, 18:00

Счет в серии — 0:1.

 
Теги: Гродно
 
 
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Чемпионат Беларуси Полуфинал Борисфен — Гродно-93 — 62:65 (9:21, 22:12, 16:16, 15:16) 21 апреля, 18:00 Счет в серии — 0:1.

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