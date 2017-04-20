|
Чемпионат Беларуси. «Гродно-93» обыграл «Борисфен» и повел в полуфинальной серии
21.04.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Полуфинал
Борисфен — Гродно-93 — 62:65 (9:21, 22:12, 16:16, 15:16)
21 апреля, 18:00
Счет в серии — 0:1.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси Полуфинал Борисфен — Гродно-93 — 62:65 (9:21, 22:12, 16:16, 15:16) 21 апреля, 18:00 Счет в серии — 0:1.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии