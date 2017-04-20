Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал победу своих подопечных над командой Беларуси в матче Евровызова (4:1).

– Игра выдалась непростой. Первый период вообще прошел на фоне плотной и вязкой борьбы. Второй в плане давления удался нам лучше. Создали несколько прекрасных возможностей забросить, но оборона белорусов отработала достойно. А вот в третьем периоде мы уже прекрасно себя проявили. В частности, наши защитники, прямо причастные к заброшенным шайбам. В общем, я доволен матчем и своей командой.

- А приемом, оказанном вам в Гродно?

– О, и здесь все чудесно. Приятно, но это для меня не сюрприз. Доводилось бывать в Минске несколько раз. В частности, во время чемпионата мира-2014. И знаю, что организовывать турниры в Беларуси умеют на высшем уровне.

- Вскоре будут избрать хозяина ЧМ-2021. Как думаете, ваша страна отдаст голос за белорусско-латвийскую заявку или за финских соседей?

– Опять же не могу не вспомнить 2014-й год: белорусам удалось сделать из чемпионата грандиозное событие. Понятно, что голосовать от нашей федерации буду не я. Но, будь иначе, отдал бы голос за Минск и Ригу, — сказал Гренборг после матча.

Напомним, выборы столицы ЧМ-2021 состоятся 19 мая в Кельне. На это право претендует Финляндия и совместная заявка Беларуси и Латвии.

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