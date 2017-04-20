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Владимир Пятенко: «Для Шунто матч с БАТЭ был принципиальным? Для меня все матчи принципиальные!»

21.04.2017 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко прокомментировал поражение от БАТЭ (2:3) в 4-м туре чемпионата страны.

– Играли с действующим чемпионом. И ни в чем не уступали. А временами даже контролировали игру. Думаю, футбол понравился зрителю, но не понравился нам – пропустили на один больше, чем забили. Но такова селяви.

– Председатель клуба Денис Шунто говорил о том, что игра для него очень принципиальная. Вы тоже как-то по-особенному настраивались?

– Для меня все матчи принципиальные! Я в первый раз играю абсолютно со всеми командами.

– Скщинецкий сегодня сыграл на позиции правого защитника. С чем это связано?

– С травмой Трубочкина.

– После четырех туров «Крумкачы» забили 5 мячей. Нападающие – ноль. Это системная ошибка?

– У нас есть определенные принципы. И в них у нас все укладывается, – сказал Пятенко.

Напомним, Шунто заявил, что считает матч с БАТЭ принципиальным, потому что «Крумкачы» должны борисовскому клубу больше 100 тысяч долларов.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Владимир Пятенко: «Для Шунто матч с БАТЭ был принципиальным? Для меня все матчи принципиальные!»

 
 
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Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко прокомментировал поражение от БАТЭ (2:3) в 4-м туре чемпионата страны.

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