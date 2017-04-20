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Владимир Пятенко: «Для Шунто матч с БАТЭ был принципиальным? Для меня все матчи принципиальные!»
21.04.2017 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко прокомментировал поражение от БАТЭ (2:3) в 4-м туре чемпионата страны.
– Играли с действующим чемпионом. И ни в чем не уступали. А временами даже контролировали игру. Думаю, футбол понравился зрителю, но не понравился нам – пропустили на один больше, чем забили. Но такова селяви.
– Председатель клуба Денис Шунто
– Для меня все матчи принципиальные! Я в первый раз играю абсолютно со всеми командами.
– Скщинецкий сегодня сыграл на позиции правого защитника. С чем это связано?
– С травмой Трубочкина.
– После четырех туров «Крумкачы» забили 5 мячей. Нападающие – ноль. Это системная ошибка?
– У нас есть определенные принципы. И в них у нас все укладывается, – сказал Пятенко.
Напомним, Шунто
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Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко прокомментировал поражение от БАТЭ (2:3) в 4-м туре чемпионата страны.
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