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Чемпионат Турции. Кисляк не выходит на поле с 11 марта

21.04.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 28-го тура чемпионата Турции «Газиантепспор» на выезде обыграл «Коньяспор» — 2:1.

Белорусский полузащитник гостей Сергей Кисляк не попал в заявку на матч.

Отметим, что последний раз Кисляк выходил на поле в чемпионате Турции 11 марта.

После этого он лишь раз попал в заявку «Газиантепспора» на матч – 12 апреля.

Отметим, что Кисляк вызывался в сборную Беларуси на последние матчи со Швецией и Македонией. Игрок провел 75 минут в матче с македонской командой.

Подробную статистику Кисляка смотрите здесь.

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Чемпионат Турции. Кисляк не выходит на поле с 11 марта

 
 
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В матче 28-го тура чемпионата Турции «Газиантепспор» на выезде обыграл «Коньяспор» — 2:1.

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