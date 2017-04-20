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Чемпионат Турции. Кисляк не выходит на поле с 11 марта
21.04.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 28-го тура чемпионата Турции «Газиантепспор» на выезде обыграл «Коньяспор» — 2:1.
Белорусский полузащитник гостей Сергей Кисляк не попал в заявку на матч.
Отметим, что последний раз Кисляк выходил на поле в чемпионате Турции 11 марта.
После этого он лишь раз попал в заявку «Газиантепспора» на матч – 12 апреля.
Отметим, что Кисляк вызывался в сборную Беларуси на последние матчи со Швецией и Македонией. Игрок провел 75 минут в матче с македонской командой.
Подробную статистику Кисляка смотрите
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В матче 28-го тура чемпионата Турции «Газиантепспор» на выезде обыграл «Коньяспор» — 2:1.
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