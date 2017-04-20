Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Швеции (1:4) в рамках Евровызова.

– Игра была очень плотной и в общем равной вплоть до концовки третьего периода. Шведская сборная — быстрая, сильная и мастеровитая команда. Нам пришлось много защищаться и отбрасываться. И это получалось неплохо. Опять же, примерно до последней десятиминутки.

- Эффект от перестановок в спецбригадах пока явно меньше желаемого?

– Увы, все еще многое не получается. Возможно, придется поменять что-то еще.

- Второй матч «челленджа» кряду команда заметно уступает по количеству бросков во втором периоде. Проблема дальней скамейки столь остра?

– Не в этом проблема, а в большом давлении, оказываемом шведами на нашу зону. Сдерживать хватило сил не всегда.

- Стоит ли ожидать завтра замены на вратарском рубеже?

– Пока не обсуждали этот вопрос. Если помните, во втором периоде Лаланду досталось: шайба сильно прилетела в маску. Посмотрим на его самочувствие. Но, если Кевин в порядке, скорее он выйдет в стартовом составе и завтра, – сказал Льюис.

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