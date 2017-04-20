Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Крумкачами» (3:2) в матче 4-го тура чемпионата Беларуси.

– Всех болельщиков БАТЭ хочу поздравить с тяжелой и трудной победой. Она далась нам очень тяжело. Дважды уступали в счете, но рад, что ребята проявили характер и волю и вырвали победу. Она нам очень была нужна, – сказал Ермакович.