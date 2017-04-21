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Удобное мобильное приложение по футбольному Fantasy. Наконец-то!
21.04.2017 23:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В футбольный Fantasy можно играть и с мобильного телефона. Причем каждый день. Уже сейчас вы можете собрать свои команды по матчам Лиги чемпионов, которые состоятся на этой неделе, в удобном мобильном приложении Kixx для iOS и Android.
Что такое Kixx?
Вы собираете команды из действующих футболистов и соревнуетесь с другими участниками на основе реальных игровых событий матчей – голы, передачи, сэйвы вратарей и т.д. Kixx быстрее и динамичнее других фэнтези: мы проводим турниры каждый день по отдельным матчам или целым турам различных чемпионатов.
Кроме того, Kixx за разнообразие: поводом для нового турнира может стать любое интересное событие, от матчей РФПЛ до классического противостояния «Барселоны» и «Реала».
Как начать играть?
Выберите понравившийся турнир на главной и нажмите «Играть». В зависимости от формата вам нужно собрать команду из 11, 8 или 5 футболистов. Соберите команду, сохраните ее и зарегистрируйтесь через электронную почту или аккаунт в социальной сети. Так вы сможете участвовать в разных лигах, копить игровой опыт и игровую валюту, следить за своей статистикой и другими игроками.
Как здесь выиграть?
В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей. Побеждает та команда, чьи игроки сделали больше всего результативных действий во время реальных футбольных матчей.
Для удобства мы также сделали версию для компьютера или ноутбука, где вы можете заниматься сбором и редактированием команды на большом экране. Собирайте команды на матчи Лиги Чемпионов, АПЛ, Серии А, Ла Лиги и других футбольных турниров. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.
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В футбольный Fantasy можно играть и с мобильного телефона.
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