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«Фонтанка»: «Газпром» не устроило качество VIP-лож на «Крестовском», их перестроят
21.04.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На стадионе «Крестовский» будут перестроены VIP-ложи, утверждает «Фонтанка».
По информации издания, качество этих секторов не устроило топ-менеджмент «Газпрома». По инициативе корпорации будут полностью перестроены президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд.
Перестройка будет проведена за средства «Газпрома» генеральным подрядчиком стадиона – компанией «Метрострой». Сроки начала и окончания строительных работ не уточняются.
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На стадионе «Крестовский» будут перестроены VIP-ложи, утверждает «Фонтанка».
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