﻿ «Фонтанка»: «Газпром» не устроило качество VIP-лож на «Крестовском», их перестроят. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Фонтанка»: «Газпром» не устроило качество VIP-лож на «Крестовском», их перестроят

21.04.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На стадионе «Крестовский» будут перестроены VIP-ложи, утверждает «Фонтанка».

По информации издания, качество этих секторов не устроило топ-менеджмент «Газпрома». По инициативе корпорации будут полностью перестроены президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд.

Перестройка будет проведена за средства «Газпрома» генеральным подрядчиком стадиона – компанией «Метрострой». Сроки начала и окончания строительных работ не уточняются.

Что случилось со стадионом в Петербурге с тех пор, как его достроили

Самое время начать играть с 1XBET: как получить бонус 200 руб

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стадионе «Крестовский» будут перестроены VIP-ложи, утверждает «Фонтанка».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Турции. Кисляк не выходит на поле с 11 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика