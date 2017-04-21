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Боярский поработает диктором на матче "Зенит" - "Урал"

21.04.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Заслуженный артист России Михаил Боярский будет диктором на первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург" между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом", сообщает официальный сайт болельщиков чемпионата мира 2018 года Welcome2018.com.

В будущую субботу, 22 апреля, питерский "Зенит" проведет первый домашний поединок на новом стадионе в рамках 24-го тура чемпионата России против "Урала". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 (по минскому времени).

"Это один раз, в честь первого матча на новом стадионе. На регулярной основе мне не предлагали. А пока я просто озвучу первый матч на "Стадионе Санкт-Петербург", — сказал Боярский.

По словам артиста, он озвучит составы команд, сообщит зрителям о заменах, карточках и назовет имена авторов забитых голов. Боярский назвал возможность поработать на матче честью.

Стадион "Санкт-Петербург" станет главной ареной Кубка Конфедераций FIFA 2017. Здесь пройдут матч-открытие (Россия — Новая Зеландия) и финал. Через год на стадионе состоится семь матчей Чемпионата мира. Арена рассчитана на 68 тысяч зрителей, общая площадь объекта составляет около 280 тысяч квадратных метров. Футбольная арена на Крестовском острове сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. 

 
Теги: Минск
 
 
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Известный артист и давний болельщик заявил, что для него честь принять участие в матче чемпионата России с участием его команды.

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