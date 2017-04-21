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Поляков может пропустить матч с брестским «Динамо», восстановление Дубры затянулось

22.04.2017 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о травмированных игроках команды.

– А что с Поляковым?

– У Дениса повреждение.

– Серьезное?

– Не знаю. Надеюсь, что к ответному матчу с «Динамо» он будет готовиться, но не исключаю, что и не сможет еще.

– Каспарс Дубра вроде уже начинал тренироваться, а сейчас снова травмирован. Что случилось?

– Проблемы с коленом. Защитник сейчас в Германии на реабилитации. И я не могу сказать, насколько долго это затянется. Но, к сожалению, в ближайшее время он нам не поможет.

– В команде очень много травмированных. Анализировали, с чем это связано?

– Если бы мы знали, я бы ответил. Много факторов влияет… – сказал Ермакович.

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Поляков может пропустить матч с брестским «Динамо», восстановление Дубры затянулось

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о травмированных игроках команды.

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