﻿ Агент Шараповой: «Все эти середняки, вроде Радванской и Возняцки, не читали решение CAS и ничего не знают о деле Марии». 21.by
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Агент Шараповой: «Все эти середняки, вроде Радванской и Возняцки, не читали решение CAS и ничего не знают о деле Марии»

22.04.2017 00:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад отреагировал на высказывания Агнешки Радванской по поводу wild card для россиянки.

«Все эти середняки, вроде Радванской и Возняцки, которые никогда не выигрывали «Шлемов» и теперь уступают свои позиции молодому поколению, очень умно поступают, когда пытаются сделать так, чтобы Мария не сыграла в Париже. Ни Серены, ни Марии, ни Вики, ни Петры – это их последний шанс выиграть «Шлем». Но они не читали решение CAS, не читали пункты 100 и 101. Они ничего не знают».

Агнешка Радванска: «Шарапову пока не пригласили на «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», и я считаю, что все так и должно остаться»

 

 
 
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Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад отреагировал на высказывания Агнешки Радванской по поводу wild card для россиянки.

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