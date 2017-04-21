НБА. Плей-офф. «Чикаго» – «Бостон», «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи
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Сегодня состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. Победитель Востока «Бостон» в Чикаго попытается спасти серию против местных «Буллс» после двух домашних поражений. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука примет «Хьюстон» Джеймса Хардена.
В Солт-Лейк-Сити сойдутся «Юта» и «Клипперс».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третьи матчи
Дата проведения
22 апреля, 02.00,
«United Center»
Чикаго
(18),
Уэйд (14 + 7 подборов),
Батлер (12),
Лопес (11),
Миротич (6) Грант старт;
(10),
Ципзер (4),
Морроу (3),
Пэйн (3),
Валентайн (2),
Картер-Уильямс (2),
Портис (2 + 11 подборов),
Фелисио (0). Ловернь
Бостон
(18 + 8 подборов + 6 передач),
Хорфорд (16 + 9 передач),
Томас (16),
Краудер (15 + 7 подборов + 7 передач),
Брэдли (8) Грин старт;
(11),
Розир (7),
Смарт (6),
Жеребко (5),
Олиник (2),
Джонсон (0),
Янг (0). Браун
В серии впереди «Чикаго» – 2-0
В серии впереди «Хьюстон» – 2-0
Дата проведения
22 апреля, 05.00,
«Vivint Smart Home Arena»
Юта
(23),
Хэйворд (10),
Джордж Хилл (3),
Инглс (0),
Диао (0). Фэйворс
Клипперс
(11),
Гриффин (9 + 6 передач),
Пол (6),
Джордан (5),
Редик (2). Мба а Муте
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика НБА
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Сегодня состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017.
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