﻿ НБА. Плей-офф. «Чикаго» – «Бостон», «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи. 21.by
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НБА. Плей-офф. «Чикаго» – «Бостон», «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи

22.04.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. Победитель Востока «Бостон» в Чикаго попытается спасти серию против местных «Буллс» после двух домашних поражений. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука примет «Хьюстон» Джеймса Хардена.

В Солт-Лейк-Сити сойдутся «Юта» и «Клипперс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи матчи

Чикаго – Бостон 87:104 (15:33, 26:11, 22:32, 24:28)
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «United Center»
Онлайн матча
Чикаго
Уэйд (18), Батлер (14 + 7 подборов), Лопес (12), Миротич (11), Грант (6)  старт; Ципзер (10), Морроу (4), Пэйн (3), Валентайн (3), Картер-Уильямс (2), Портис (2), Фелисио (2 + 11 подборов), Ловернь (0).
Бостон
Хорфорд (18 + 8 подборов + 6 передач), Томас (16 + 9 передач), Краудер (16), Брэдли (15 + 7 подборов + 7 передач), Грин (8)  старт; Розир (11), Смарт (7), Жеребко (6), Олиник (5), Джонсон (2), Янг (0), Браун (0).

В серии впереди «Чикаго» – 2-0

Оклахома-Сити – Хьюстон 69:67 (3 четверть)
Дата проведения
22 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча
Хьюстон
Харден (26 + 5 потерь), Андерсон (10), Ариза (7), Капела (5), Беверли (1).

В серии впереди «Хьюстон» – 2-0

Юта – Клипперс 49:46 (2 четверть)
Дата проведения
22 апреля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча
Юта
Хэйворд (23), Джордж Хилл (10), Инглс (3), Диао (0), Фэйворс (0).
Клипперс
Гриффин (11), Пол (9 + 6 передач), Джордан (6), Редик (5), Мба а Муте (2).

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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Сегодня состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017.

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