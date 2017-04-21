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Александр Ермакович: «Результаты перестройки? Дайте нам поставить всех на ноги. Мы опробуем, и потом сделаем выводы»

22.04.2017 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что рано оценивать результаты перестройки в команде.

– Вы видите результаты перестройки, которую затеяли в межсезонье?

– А когда мы играли дважды одинаковым сочетанием в обороне? Мы пока не можем делать какие-то выводы, потому что люди меняются. Милунович сыграл два матча и выбыл… Сложно делать выводы. Дайте нам поставить всех на ноги. Мы опробуем, и потом сделаем выводы.

– Это самый сложный сезон в тренерской карьере?

– Сезон только начался. Четыре тура прошло.

– Вы говорили, что тяжелая и важная победа…

– Как и любая другая. Все важные. Сегодня такая же важная. Как я могу оценить сезон, если мы четыре тура сыграли? У меня каждый год не легкий. Сезон как сезон. Выводы будем делать после него. Сейчас говорить что-то рано. Вся борьба впереди. Если бы вы у меня осенью спросили, я бы рассказал.

– Осенью обязательно спрошу.

– Вот, пожалуйста, – сказал Ермакович.

Александр Ермакович: «У нас есть проблемы в защите, с составом, не все получается в атаке, но мы работаем»

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Александр Ермакович: «Результаты перестройки? Дайте нам поставить всех на ноги. Мы опробуем, и потом сделаем выводы»

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что рано оценивать результаты перестройки в команде.

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