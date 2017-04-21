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Жардим может возглавить «Барселону»

22.04.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вошел в шорт-лист «Барселоны».

Сообщается, что 42-летний португалец может возглавить каталонцев по окончании сезона, когда их покинет нынешний главный тренер команды Луис Энрике.

Кроме того, Жардим получил приглашения от «Арсенала» и «Интера».

Ранее стало известно, что «Барселона» также рассматривает кандидатуры Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Оскара Гарсии («Ред Булл Зальцбург») и Хуана Карлоса Унсуэ, помощника Энрике.

 
 
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вошел в шорт-лист «Барселоны».

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