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Жардим может возглавить «Барселону»
22.04.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вошел в шорт-лист «Барселоны».
Сообщается, что 42-летний португалец может возглавить каталонцев по окончании сезона, когда их покинет нынешний главный тренер команды Луис Энрике.
Кроме того, Жардим получил приглашения от «Арсенала» и «Интера».
Ранее стало известно, что «Барселона» также рассматривает кандидатуры Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Оскара Гарсии («Ред Булл Зальцбург») и Хуана Карлоса Унсуэ, помощника Энрике.
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вошел в шорт-лист «Барселоны».
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