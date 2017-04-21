Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вошел в шорт-лист «Барселоны».

Сообщается, что 42-летний португалец может возглавить каталонцев по окончании сезона, когда их покинет нынешний главный тренер команды Луис Энрике.

Кроме того, Жардим получил приглашения от «Арсенала» и «Интера».

Ранее стало известно, что «Барселона» также рассматривает кандидатуры Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Оскара Гарсии («Ред Булл Зальцбург») и Хуана Карлоса Унсуэ, помощника Энрике.