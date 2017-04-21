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Кубок Федерации. 1/2 финала. Беларусь – Швейцария. Саснович сыграет с Голубич

22.04.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Федерации

Беларусь, Минск

1/2 финала

Беларусь – Швейцария – 0:0

22 апреля

Александра Саснович – Виктория Голубич – 13.00

Арина Соболенко — Тимеа Бачински

23 апреля

Александра Саснович — Тимеа Бачински – 11.40

Арина Соболенко — Виктория Голубич

Пара:

Ольга Говорцова / Вера Лапко — Белинда Бенчич / Мартина Хингис

 
Теги: Минск
 
 
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Кубок Федерации Беларусь, Минск 1/2 финала Беларусь – Швейцария – 0:0 22 апреля Александра Саснович – Виктория Голубич – 13.00 Арина Соболенко — Тимеа Бачински 23...

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