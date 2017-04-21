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Кубок Федерации. 1/2 финала. Беларусь – Швейцария. Саснович сыграет с Голубич
22.04.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Федерации
Беларусь, Минск
1/2 финала
Беларусь – Швейцария – 0:0
22 апреля
Александра Саснович – Виктория Голубич – 13.00
Арина Соболенко — Тимеа Бачински
23 апреля
Александра Саснович — Тимеа Бачински – 11.40
Арина Соболенко — Виктория Голубич
Пара:
Ольга Говорцова / Вера Лапко — Белинда Бенчич / Мартина Хингис
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Кубок Федерации Беларусь, Минск 1/2 финала Беларусь – Швейцария – 0:0 22 апреля Александра Саснович – Виктория Голубич – 13.00 Арина Соболенко — Тимеа Бачински 23...
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