﻿ Вадим Девятовский: «Испытываю огромное уважение к Шамко, потому что он настоящий мужчина». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вадим Девятовский: «Испытываю огромное уважение к Шамко, потому что он настоящий мужчина»

22.04.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о своем уважении к министру спорта Беларуси Александру Шамко.

— Испытываю огромное уважение к Александру Игоревичу, потому что он настоящий мужчина. Имеет воинское звание генерал-майора. А когда мне рассказали, что он рисковал своей жизнью и спасал людей, имеет государственные награды (медали «За безупречную службу» I, II и III степеней. — прим.)… В общем, четвертый сезон работаем с Александром Игоревичем и играем в теннис.

Иногда мне кажется, что я заложник наших отношений с министром. Как руководитель федерации легкой атлетики я обязан быть в контакте с ним. Он представляет государство, и именно государство является донором спорта. В других же странах развитием в широком смысле спорта каждая федерация занимается самостоятельно. Получается, что иной раз неудобно в разговоре с Александром Игоревичем, с которым дружим, жестче отстаивать интересы легкой атлетики. А мы проводим большую работу над тем, чтобы общество не воспринимало его как вид спорта на допинге. Прежде всего легкая атлетика — это история про адский труд, – сказал Девятовский.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о своем уважении к министру спорта Беларуси Александру Шамко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» против «Тоттенхэма»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика