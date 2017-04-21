Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о своем уважении к министру спорта Беларуси Александру Шамко.

— Испытываю огромное уважение к Александру Игоревичу, потому что он настоящий мужчина. Имеет воинское звание генерал-майора. А когда мне рассказали, что он рисковал своей жизнью и спасал людей, имеет государственные награды (медали «За безупречную службу» I, II и III степеней. — прим.)… В общем, четвертый сезон работаем с Александром Игоревичем и играем в теннис.

Иногда мне кажется, что я заложник наших отношений с министром. Как руководитель федерации легкой атлетики я обязан быть в контакте с ним. Он представляет государство, и именно государство является донором спорта. В других же странах развитием в широком смысле спорта каждая федерация занимается самостоятельно. Получается, что иной раз неудобно в разговоре с Александром Игоревичем, с которым дружим, жестче отстаивать интересы легкой атлетики. А мы проводим большую работу над тем, чтобы общество не воспринимало его как вид спорта на допинге. Прежде всего легкая атлетика — это история про адский труд, – сказал Девятовский.