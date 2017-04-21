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Вторая лига. 1-й тур. «Узда» принимает «Молодечно-ДЮСШ-4», «Спутник» – «Клецк» и другие матчи
22.04.2017 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 22 апреля стартует чемпионат Беларуси 2017 года во второй лиге.
Вторая лига
1-й тур
Узда – Молодечно-ДЮСШ-4
22 апреля, 14:00
Чисть – ЮАС Житковичи
22 апреля, 14:00
Энергетик-БГАТУ – СМИавтотранс
22 апреля, 14:00
Виктория – СДЮШОР-8
22 апреля, 15:00
Спутник Речица – Клецк
22 апреля, 15:00
Ошмяны – СДЮШОР-3 Пинск
22 апреля, 16:00
Сборная «ТФ» Гомель – Любань – перенесен
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В субботу, 22 апреля стартует чемпионат Беларуси 2017 года во второй лиге.
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