﻿ Вторая лига. 1-й тур. «Узда» принимает «Молодечно-ДЮСШ-4», «Спутник» – «Клецк» и другие матчи. 21.by
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Вторая лига. 1-й тур. «Узда» принимает «Молодечно-ДЮСШ-4», «Спутник» – «Клецк» и другие матчи

22.04.2017 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 22 апреля стартует чемпионат Беларуси 2017 года во второй лиге.

Вторая лига

1-й тур

Узда – Молодечно-ДЮСШ-4

22 апреля, 14:00

Чисть – ЮАС Житковичи

22 апреля, 14:00

Энергетик-БГАТУ – СМИавтотранс

22 апреля, 14:00

Виктория – СДЮШОР-8

22 апреля, 15:00

Спутник Речица – Клецк

22 апреля, 15:00

Ошмяны – СДЮШОР-3 Пинск

22 апреля, 16:00

Сборная «ТФ» Гомель – Любань – перенесен

 
Теги: Гомель
 
 
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В субботу, 22 апреля стартует чемпионат Беларуси 2017 года во второй лиге.

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