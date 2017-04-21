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Монте-Карло (АТР). 1/2 финала. Надаль встретится с Гоффеном, Пуй сыграет с Рамосом
22.04.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло девятикратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Monte-Carlo Rolex Masters
Монте-Карло, Монако
16 – 23 апреля 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 629 725 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
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В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло девятикратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
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