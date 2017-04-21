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Монте-Карло (АТР). 1/2 финала. Надаль встретится с Гоффеном, Пуй сыграет с Рамосом

22.04.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло девятикратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Monte-Carlo Rolex Masters

Монте-Карло, Монако

16 – 23 апреля 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 629 725 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Альберт Рамос-Винолас (Испания)  Люка Пуй (Франция)
Дата проведения
22 апреля, 12.30
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
22 апреля, 14.30
Онлайн матча
 
 
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В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло девятикратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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