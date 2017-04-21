|
Итальянец Скарпони из «Астаны» погиб в дорожном происшествии
22.04.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Итальянский велогонщик Микеле Скарпони из казахстанской команды «Астаны» погиб в результате дорожного происшествии.
37-летний Скарпони был сбит грузовиком в Филоттрано во время тренировки. Пять дней назад он выиграл 1-й этап «Тура Альп» (итоговое место в общем зачете – 4-е).
Скарпони должен был быть капитаном «Астаны» на стартующей в мае многодневке «Джиро д’Италия». Отметим, что в 2011 году Скарпони стал победителем этой гонки после дисквалификации испанца Альберто Контадора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянский велогонщик Микеле Скарпони из казахстанской команды «Астаны» погиб в результате дорожного происшествии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии