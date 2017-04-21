Итальянский велогонщик Микеле Скарпони из казахстанской команды «Астаны» погиб в результате дорожного происшествии.

37-летний Скарпони был сбит грузовиком в Филоттрано во время тренировки. Пять дней назад он выиграл 1-й этап «Тура Альп» (итоговое место в общем зачете – 4-е).

Скарпони должен был быть капитаном «Астаны» на стартующей в мае многодневке «Джиро д’Италия». Отметим, что в 2011 году Скарпони стал победителем этой гонки после дисквалификации испанца Альберто Контадора.