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Итальянец Скарпони из «Астаны» погиб в дорожном происшествии

22.04.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Итальянский велогонщик Микеле Скарпони из казахстанской команды «Астаны» погиб в результате дорожного происшествии.

37-летний Скарпони был сбит грузовиком в Филоттрано во время тренировки. Пять дней назад он выиграл 1-й этап «Тура Альп» (итоговое место в общем зачете – 4-е).

Скарпони должен был быть капитаном «Астаны» на стартующей в мае многодневке «Джиро д’Италия». Отметим, что в 2011 году Скарпони стал победителем этой гонки после дисквалификации испанца Альберто Контадора.

 
 
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Итальянский велогонщик Микеле Скарпони из казахстанской команды «Астаны» погиб в результате дорожного происшествии.

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