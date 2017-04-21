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Белорусские юниоры уступили латвийцам на чемпионате мира по хоккею

22.04.2017 11:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Белорусская юниорская сборная на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии,  проиграла соперникам из Латвии со счетом 2:3. Это была вторая из серии трех встреч за право остаться в высшей лиге.

Белорусские юниоры уступили латвийцам на чемпионате мира по хоккею
© Sputnik/
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В первой встрече белорусы обыграли латвийцев со счетом 2:0. Победа в пятницу могла бы гарантировать белорусской сборной место в топ-дивизионе. Однако соперники оказались сильнее.
Счет в первом периоде открыл Вернерс Эгле, во втором Сергей Сапего сумел сравнять счет. Однако незадолго до окончания второго периода соперники снова смогли  выйти вперед 2:1.
В третьем периоде  белорусы опять сравняли счет, автором гола стал Андрей Павленко. Но  удержать цифры на табло белорусы не смогли. Вернерс Эгле во второй раз за игру успешно атаковал белорусские ворота, счет стал 3:2.
Третья встреча юниорских команд Беларуси и Латвии, которая определит, какая команда останется в высшем дивизионе, состоится 23 апреля.
В субботу на чемпионате мира пройдут полуфинала. Играют сборные Финляндии и России, а также США и Швеции.
 
Теги: Минск
 
 
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Если белорусская команда проиграет встречу со сверстниками из Латвии 23 апреля, то потеряет право выступать в топ-дивизионе.

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