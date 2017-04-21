МИНСК, 22 апр — Sputnik. Белорусская юниорская сборная на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, проиграла соперникам из Латвии со счетом 2:3. Это была вторая из серии трех встреч за право остаться в высшей лиге.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские юниоры уступили латвийцам на чемпионате мира по хоккею Если белорусская команда проиграет встречу со сверстниками из Латвии 23 апреля, то потеряет право выступать в топ-дивизионе.

В первой встрече белорусы обыграли латвийцев со счетом 2:0. Победа в пятницу могла бы гарантировать белорусской сборной место в топ-дивизионе. Однако соперники оказались сильнее.Счет в первом периоде открыл Вернерс Эгле, во втором Сергей Сапего сумел сравнять счет. Однако незадолго до окончания второго периода соперники снова смогли выйти вперед 2:1.В третьем периоде белорусы опять сравняли счет, автором гола стал Андрей Павленко. Но удержать цифры на табло белорусы не смогли. Вернерс Эгле во второй раз за игру успешно атаковал белорусские ворота, счет стал 3:2.Третья встреча юниорских команд Беларуси и Латвии, которая определит, какая команда останется в высшем дивизионе, состоится 23 апреля.В субботу на чемпионате мира пройдут полуфинала. Играют сборные Финляндии и России, а также США и Швеции.