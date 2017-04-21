Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, которая во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо», заявила что после реконструкции этот спортивный объект будет радовать минчан и гостей города.

«Сотрудники Администрации Президента работают сегодня на стадионе «Динамо» – очень важном и знаковом для нашей страны объекте. В 2019 году у нас пройдут II Европейские игры. Да и в целом в Беларуси огромное внимание уделяется развитию спорта.

Когда ты поработал даже один день, внес в это дело какой-то вклад, конечно, всякий раз будешь с гордостью вспоминать, что частичка твоего труда, пусть и маленькая, есть здесь, в этом объекте, который будет радовать минчан и гостей нашего города», – сказала Кочанова.