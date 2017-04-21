﻿ Глава Администрации президента Кочанова во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Администрации президента Кочанова во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо»

22.04.2017 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, которая во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо», заявила что после реконструкции этот спортивный объект будет радовать минчан и гостей города.

«Сотрудники Администрации Президента работают сегодня на стадионе «Динамо» – очень важном и знаковом для нашей страны объекте. В 2019 году у нас пройдут II Европейские игры. Да и в целом в Беларуси огромное внимание уделяется развитию спорта.

Когда ты поработал даже один день, внес в это дело какой-то вклад, конечно, всякий раз будешь с гордостью вспоминать, что частичка твоего труда, пусть и маленькая, есть здесь, в этом объекте, который будет радовать минчан и гостей нашего города», – сказала Кочанова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, которая во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо», заявила что после...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские юниоры уступили латвийцам на чемпионате мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика