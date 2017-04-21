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Глава Администрации президента Кочанова во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо»
22.04.2017 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, которая во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо», заявила что после реконструкции этот спортивный объект будет радовать минчан и гостей города.
«Сотрудники Администрации Президента работают сегодня на стадионе «Динамо» – очень важном и знаковом для нашей страны объекте. В 2019 году у нас пройдут II Европейские игры. Да и в целом в Беларуси огромное внимание уделяется развитию спорта.
Когда ты поработал даже один день, внес в это дело какой-то вклад, конечно, всякий раз будешь с гордостью вспоминать, что частичка твоего труда, пусть и маленькая, есть здесь, в этом объекте, который будет радовать минчан и гостей нашего города», – сказала Кочанова.
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Глава Администрации президента Кочанова во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо»
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, которая во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо», заявила что после...
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