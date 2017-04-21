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Андрей Стась: «Отсутствие Степанова? Тренеры по какой-то причине считают, что так будет лучше, но Андрюха хуже точно бы не сделал»

22.04.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Беларуси Андрей Стась поделился мнением об отчислении Андрея Степанов из команды.

- Степанова не хватает или «отряд не заметил потерю бойца»?

– Все знают, насколько Андрей эмоциональный человек, да и игрок мастеровитый. Но тренеры приняли такое решение — значит, по какой-то причине считают, что так будет лучше для команды. И все-таки Андрюха хуже точно бы не сделал, – сказал Стась.

 
 
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Капитан сборной Беларуси Андрей Стась поделился мнением об отчислении Андрея Степанов из команды.

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