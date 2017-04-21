Капитан сборной Беларуси Андрей Стась поделился мнением об отчислении Андрея Степанов из команды.

- Степанова не хватает или «отряд не заметил потерю бойца»?

– Все знают, насколько Андрей эмоциональный человек, да и игрок мастеровитый. Но тренеры приняли такое решение — значит, по какой-то причине считают, что так будет лучше для команды. И все-таки Андрюха хуже точно бы не сделал, – сказал Стась.