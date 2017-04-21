Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике к марту 2018 года, передает БЕЛТА. Сегодня президент участвует в строительстве данного объекта во время республиканского субботника.

«Все должно быть функционально, ничего лишнего», – считает президент.

В настоящее время на объекте завершены работы подготовительного периода по забивке свай, окончены монолитные работы каркаса первого и второго этажей, завершаются работы по монолитному каркасу третьего этажа, а также идут кладочные работы первого и второго этажей, монтаж металлоконструкций, обустройство кровли второго и третьего этажей, работы по прокладке хозбытовой и ливневой канализаций. Общая строительная готовность объекта составляет 20%. Президент на субботнике в составе бригады выполняет работы по бетонированию монолитных полов залов хореографии.

Ранее сообщалось , что Дворец художественной гимнастики будет построен к 2019 году.





Фото: БЕЛТА .