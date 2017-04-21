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Лукашенко поставил задачу завершить строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике к марту 2018 года
22.04.2017 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике к марту 2018 года, передает БЕЛТА. Сегодня президент участвует в строительстве данного объекта во время республиканского субботника.
«Все должно быть функционально, ничего лишнего», – считает президент.
В настоящее время на объекте завершены работы подготовительного периода по забивке свай, окончены монолитные работы каркаса первого и второго этажей, завершаются работы по монолитному каркасу третьего этажа, а также идут кладочные работы первого и второго этажей, монтаж металлоконструкций, обустройство кровли второго и третьего этажей, работы по прокладке хозбытовой и ливневой канализаций. Общая строительная готовность объекта составляет 20%. Президент на субботнике в составе бригады выполняет работы по бетонированию монолитных полов залов хореографии.
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Лукашенко поставил задачу завершить строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике к марту 2018 года
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике к марту 2018 года,...
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